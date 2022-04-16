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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 03:04

Что случилось этой ночью: суббота, 16 апреля

Шульман и Дудь иноагенты, Киев получит от Берлина 1 миллиард евро на военную помощь, МИД подтвердил рассылку нот протеста

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Дудь и Шульман признаны иноагентами. Минюст расширил перечень россиян, которые считаются СМИ-иноагентами. В список добавили 9 имен. В их числе Юрий Дудь и Екатерина Шульман.

- Главком ВСУ обсудил с военным руководством США потребности в вооружениях. "Провел телефонный разговор с председателем объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли" - написал украинский главком в соцсетях. Он поблагодарил Милли за понимание.

- МИД подтвердил рассылку ряду стран и США ноты из-за поставок оружия Украине. Об этом "Интерфаксу" сообщила Мария Захарова.

- Германия даст Киеву на военную помощь свыше 1 млрд евро. Берлин выделит на военную помощь "другим странам" 2 миллиарда евро. Большая часть пойдет на помощь Украине.

- Сбербанк и VK договорились с УК People&People о продаже активов "Ситимобила". В периметр сделки войдет технологическая платформа сервиса, бренд и каналы привлечения клиентов.

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