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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:19

Глава Крыма отсудил у блогера и интернет-СМИ 900 тыс. руб. по делу о клевете

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Крымский блогер и интернет-издание по решению суда должны выплатить главе Крыма Сергею Аксенову 900 тысяч рублей, сообщила пресс-служба Белогорского райсуда в среду.

"Суд признал сведения, размещенные блогером Ильей Большедворовым и ООО "Примечания", не соответствующими действительности и порочащими честь, достоинство и деловую репутацию главы Крыма Сергея Аксенова", - говорится в пресс-релизе.

Истец обратился в суд после размещения в интернете десяти публикаций. Они появились в сети в 2017-2018 годах.

Суд обязал ответчиков удалить материалы, опубликовать опровержение и суммарно выплатить Аксенову 900 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда.

Крым Сергей Аксенов
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