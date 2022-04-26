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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:38

В Кремле сочли внутрипартийным вопрос определения нового лидера ЛДПР

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Определить будущего лидера ЛДПР должна сама партия, это внутрипартийный вопрос, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В первую очередь, это вопрос самой партии, это, конечно, больше связано с внутрипартийными процессами", - сказал Песков во вторник журналистам, отвечая на вопрос, обсуждается ли с Кремлем или президентом Владимиром Путиным кандидатура будущего лидера партии.

"Главным образом это должна определить и решить сама партия", - добавил Песков.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский скончался 6 апреля.

Дмитрий Песков ЛДПР
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