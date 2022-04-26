В Кремле сочли внутрипартийным вопрос определения нового лидера ЛДПР
Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Определить будущего лидера ЛДПР должна сама партия, это внутрипартийный вопрос, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"В первую очередь, это вопрос самой партии, это, конечно, больше связано с внутрипартийными процессами", - сказал Песков во вторник журналистам, отвечая на вопрос, обсуждается ли с Кремлем или президентом Владимиром Путиным кандидатура будущего лидера партии.
"Главным образом это должна определить и решить сама партия", - добавил Песков.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский скончался 6 апреля.