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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:01

Кремль подтвердил обсуждение создания двухконтурной валютно-финансовой системы

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Вопрос о создании в России двухконтурной валютно-финансовой системы находится в стадии обсуждения, заявил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Так он ответил на вопрос, обсуждалась ли с Владимиром Путиным инициатива экспертов по созданию в стране двухконтурной валютно-финансовой системы, где рубль будет обеспечен золотом и товарами - валютными ценностями. Об этом предложении 26 апреля "Российской газете" сообщил секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев.

Николай Патрушев Совбез Дмитрий Песков Владимир путин
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