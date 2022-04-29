Кремль подтвердил обсуждение создания двухконтурной валютно-финансовой системы

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Вопрос о создании в России двухконтурной валютно-финансовой системы находится в стадии обсуждения, заявил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Так он ответил на вопрос, обсуждалась ли с Владимиром Путиным инициатива экспертов по созданию в стране двухконтурной валютно-финансовой системы, где рубль будет обеспечен золотом и товарами - валютными ценностями. Об этом предложении 26 апреля "Российской газете" сообщил секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев.