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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:49

Путин подписал закон об отмене для граждан Узбекистана регистрации в течение 15 дней

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения об отмене обязательной регистрации в РФ для граждан Узбекистана в течение 15 дней с даты въезда и для граждан РФ по приезду в Узбекистан.

Речь идет о соглашении, подписанном между Россией и Узбекистаном в Москве 21 мая 2021 года и Ташкенте 17 июня 2021 года.

Соглашением предусматривается освобождение граждан одного государства, временно пребывающих на территории другого государства, от обязанности регистрации (постановки на учет по месту их пребывания) в компетентных органах принимающего государства в течение 15 дней с даты въезда.

Аналогичный подход в настоящее время применяется по отношению к гражданам Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Армении, говорится в пояснительной записке.

Реализация соглашения не повлечет в значительной степени увеличение количества пребывающих на территории РФ граждан Республики Узбекистан и не приведет к снижению эффективности осуществления федерального государственного контроля (надзора) в сфере миграции за их проживанием и пребыванием в России, отмечается в документе.

Там же указывается, что реализация соглашения будет способствовать дальнейшему развитию дружественных отношений между РФ и Узбекистаном.

Владимир Путин Узбекистан
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