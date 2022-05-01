Госструктурам РФ запретят использовать средства информзащиты из недружественных стран

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности страны. Его текст размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

"Установить, что с 1 января 2025 года органам (организациям) запрещается использовать средства защиты информации, странами происхождения которых являются иностранные государства, совершающие в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия, либо производителями которых являются организации, находящиеся под юрисдикцией таких иностранных государств, прямо или косвенно подконтрольные им либо аффилированные с ними", - говорится в указе.

К этим органам и организациям относятся федеральные органы исполнительной власти, высшие исполнительные органы власти субъектов РФ, госфонды, госкорпорации (компании) и иные организации, созданные на основании федеральных законов, стратегические предприятия, стратегические акционерные общества и системообразующие организации российской экономики, юридические лица, являющиеся субъектами критической информационной инфраструктуры РФ.

Согласно указу, в этих органах и организациях будут созданы структурные подразделения по обеспечению информационной безопасности, предупреждению и ликвидации последствий компьютерных атак и реагированию на компьютерные инциденты.