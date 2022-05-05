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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:56

Состояние сотрудницы ульяновского детсада, пострадавшей при стрельбе, улучшилось

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Медики отмечают улучшения в состоянии воспитательницы, пострадавшей в результате стрельбы в детском саду "Рябинка" в Ульяновской области, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального Минздрава в четверг.

"Пострадавшая воспитательница находился на лечении в федеральном центре, есть улучшения в состоянии. Угрозы жизни нет", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось со ссылкой на губернатора области Алексея Русских, что женщине была оказана вся необходимая первичная медпомощь, после чего она была доставлена в специализированную клинику в Москве для продолжения лечения.

26 апреля житель поселка Вешкайма под Ульяновском Руслан Ахтямов во время "тихого часа" ворвался в поселковый детский сад и открыл стрельбу из ружья. Он застрелил двоих детей и сотрудницу детсада, а затем покончил с собой. Еще одна сотрудница детсада пострадала. Нападавший состоял на учете как психически больной.

Ульяновская область
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