Что произошло за день: пятница, 6 мая

Приговор белорусского суда россиянке Сапеге, заочный арест Невзорова и уход Римаса Туминаса из театра Вахтангова

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Пентагон опроверг передачу украинским военным координат крейсера "Москва". Ранее СМИ сообщали, что США предоставили Украине данные, которые якобы позволили Киеву нанести удар по российскому крейсеру "Москва", который впоследствии затонул. В Пентагоне отметили, что это не так и что "украинцы располагают собственными разведывательными возможностями".

- Софью Сапегу приговорили в Белоруссии к шести годам колонии. Россиянку признали виновной по двум статьям (из семи предъявленных) - разжигание социальной вражды и незаконный сбор информации о частной жизни. В Кремле не стали комментировать решение суда "дружественной Белоруссии", отметив, что продолжат защищать Сапегу посредством дипломатов.

- Правительство опубликовало перечень товаров для параллельного импорта в РФ. В список продукции, разрешённой для ввоза в Россию без согласия правообладателя, помимо прочего, вошли: приставки Xbox и PlayStation, часы Apple, телевизоры Samsung, а также более 50 автобрендов. Однако из перечня исключены 36 марок косметики и парфюмерии.

- Минюст исключил из списка СМИ-иноагентов еще четырех человек. Решение об исключении бывших сотрудников "Голоса" (признано в РФ НКО-иноагентом) - Владимира Жилкина, Александра Лютова, Александра Грезина и Ильи Пигалкина - было принято на основании заявлений.

- Три страны ЕС могут временно освободить от эмбарго на нефть из РФ. Венгрии, Словакии и Чехии могут дать время для отказа от российской нефти - до 2024 года. Именно эти страны наиболее зависимы от импорта сырья из РФ. Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан сравнил запрет на поставку российской нефти с применением "ядерной бомбы" против венгерской экономики.

- Журналист Невзоров (признан в России СМИ-иноагентом) был арестован заочно. Басманным судом Москвы была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца - с момента его экстрадиции на территорию РФ, либо с момента задержания на территории РФ. По версии следствия, Невзоров опубликовал в соцсетях не соответствующую действительности информацию об обстреле российскими ВС родильного дома в украинском Мариуполе.

- Власти ДНР и ЛНР назначили послов в России. Представлять Донецкую народную республику в Москве будет Ольга Макеева, Луганскую народную республику - Родион Мирошник. Последний уже сообщил о выделении под посольство ЛНР здания в центре Москвы.

- В Google Play запретили загружать и обновлять платные приложения в РФ. С 5 мая разработчики могут размещать в Google Play только бесплатные новые приложения или обновлять существующие. Также стало известно, что приложения НТВ удалят из App Store из-за "причиняющего вред контента".

- Худрук театра Вахтангова Римас Туминас прекратил свою работу в театре. С 1 марта он проходил лечение в Литве и находился в отпуске за свой счет. Театр будет работать под руководством директора Кирилла Крока. Также стало известно о новом худруке театра Маяковского.