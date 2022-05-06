Посольству ЛНР выделили помещение в центре Москвы

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Посольству Луганской народной республики в центре Москвы выделили помещение, оно может открыться в течение нескольких недель, сообщил телеканалу "Россия 24" посол ЛНР в России Родион Мирошник.

По его словам, сотрудники посольства будут частично набраны из уже живущих в России выходцев из ЛНР, частично - из самой республики.

"Нам понадобится еще несколько недель. У нас сейчас уже есть предварительно согласованное помещение, в котором будет размещаться посольство Луганской народной республики, нам необходимо привести его в порядок (...) оно будет находиться в центре Москвы", - сказал Мирошник.

"Сейчас у нас есть взаимоотношения между Российской Федерацией и ЛНР и консульское сопровождение всех луганчан, которые находятся здесь, на территории России. Пока выдавать визы от имени других государств - мы не имеем для этого правовой основы", - добавил посол.

Мирошник - дипломатический советник главы ЛНР Леонида Пасечника - был назначен послом 6 мая.