Минюст исключил из списка СМИ-иноагентов еще четырех человек

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Минюст исключил из реестра СМИ-иноагентов четырех человек - Владимира Жилкина, Александра Лютова, Александра Грезина и Илью Пигалкина.

Соответствующее распоряжение ведомства было издано 6 мая, сообщила его пресс-служба.

"Данное решение было принято на основании заявлений об исключении, а также поступивших документов от уполномоченных органов государственной власти", - говорится в пресс-релизе.

Жилкин, Лютов, Грезин и Пигалкин были признаны СМИ-иноагентами в сентябре 2021 года. Все четверо на тот момент были участниками бывшей ассоциации, ныне движения по наблюдению за выборами "Голос". В тот день статус СМИ-иноагента получили 20 представителей "Голоса".

Движение "Голос", основанное в 2000 году, было признано НКО-иноагентом в 2013 году. В 2016 году решением Пресненского суда движение было ликвидировано по иску Минюста. После ликвидации "Голос" продолжил работу как незарегистрированная организация.

29 апреля Минюст исключил из реестра СМИ-иноагентов еще двух представителей "Голоса" - Аркадия Любарева и Людмилу Кузьмину. Решение исключить граждан из этого реестра министерство тогда приняло впервые.