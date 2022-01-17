Суд признал законным внесение трех сотрудников "Голоса" в реестр СМИ-иноагентов

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Замоскворецкий суд Москвы в понедельник отказал в удовлетворении исковых требований к Минюсту России о признании незаконным включения в реестр СМИ-иноагентов сотрудников незарегистрированного общественного объединения "Голос" (признан в РФ иноагентом) Михаила Тихонова, Артема Важенкова и Александра Лютова.

Об итогах рассмотрения исков Тихонова и Важенкова "Интерфаксу" рассказал адвокат Владимир Воронин. Решение по иску Лютова было принято ранее в понедельник.

Воронин добавил, что на этой неделе состоятся еще шесть судов по сотрудникам "Голоса".

18 августа 2021 года Минюст внес "Голос" в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента.

В сентябре пресс-служба Минюста сообщила "Интерфаксу" о внесении в реестр СМИ-иноагентов Артема Важенкова, Александра Грезева, Юрия Гурмана, Андрея Гусева, Владимира Егорова, Владимира Жилинского, Владимира Жилкина, Софии Ивановой, Инны Карезиной, Вероники Катковой, Екатерины Кильтау, Виталия Ковина, Полины Костылевой, Людмилы Кузьминой, Аркадия Любарева, Александра Лютова, Алексея Петрова, Ильи Пигалкина, Сергея Пискунова, Михаила Тихонова. Все они, согласно данным открытых источников, являются участниками бывшей ассоциации, ныне движения по наблюдению за выборами "Голос".

Движение "Голос", основанное в 2000 году, было признано НКО-иноагентом в 2013 году. В 2016 году решением Пресненского суда движение было ликвидировано по иску Минюста. После ликвидации "Голос" продолжил работу как незарегистрированная организация.

"Голос" позиционирует себя как объединение граждан по независимому наблюдению за выборами. "Голос" обучает наблюдателей, поддерживает работу "горячей линии" и онлайн-сервисов, оказывает избирателям юридическую помощь.