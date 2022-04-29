Минюст впервые исключил из реестра СМИ-иноагентов двух человек

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Минюст впервые исключил людей из перечня СМИ - иностранных агентов. Это двое активистов незарегистрированного общественного объединения "Голос" (признано в РФ НКО-иноагентом).

Как сообщает в пятницу сайт ведомства, "в соответствии с распоряжениями Минюста России от 29 апреля 2022 г. из реестра иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, исключены Любарев Аркадий Ефимович и Кузьмина Людмила Гавриловна".

"Данное решение было принято на основании заявлений об исключении, а также поступивших документов от уполномоченных органов государственной власти".

Любарев, Кузьмина и еще 18 сотрудников "Голоса" были признаны СМИ-иноагентами в сентябре прошлого года.

Движение "Голос", основанное в 2000 году, было признано НКО-иноагентом в 2013 году. В 2016 году решением Пресненского суда движение было ликвидировано по иску Минюста. После ликвидации "Голос" продолжил работу как незарегистрированная организация. "Голос" позиционирует себя как объединение граждан по независимому наблюдению за выборами.