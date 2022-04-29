Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:54

Минюст впервые исключил из реестра СМИ-иноагентов двух человек

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Минюст впервые исключил людей из перечня СМИ - иностранных агентов. Это двое активистов незарегистрированного общественного объединения "Голос" (признано в РФ НКО-иноагентом).

Как сообщает в пятницу сайт ведомства, "в соответствии с распоряжениями Минюста России от 29 апреля 2022 г. из реестра иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, исключены Любарев Аркадий Ефимович и Кузьмина Людмила Гавриловна".

"Данное решение было принято на основании заявлений об исключении, а также поступивших документов от уполномоченных органов государственной власти".

Любарев, Кузьмина и еще 18 сотрудников "Голоса" были признаны СМИ-иноагентами в сентябре прошлого года.

Движение "Голос", основанное в 2000 году, было признано НКО-иноагентом в 2013 году. В 2016 году решением Пресненского суда движение было ликвидировано по иску Минюста. После ликвидации "Голос" продолжил работу как незарегистрированная организация. "Голос" позиционирует себя как объединение граждан по независимому наблюдению за выборами.

Минюст РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

РКН объяснил блокировку сайта "Новой газеты. Европа" фейками о спецоперации

Fazer подписал соглашение о продаже российских активов БКХ "Коломенский"

Fazer подписал соглашение о продаже российских активов БКХ "Коломенский"

Минздрав опроверг планы ввести штрафы за ввоз в Россию незарегистрированных лекарств

Минздрав опроверг планы ввести штрафы за ввоз в Россию незарегистрированных лекарств

Сочи отказался от международной сертификации пляжей "Голубые флаги"

Иностранных лидеров на День Победы в Москву не приглашали

В даркнете появились объявления о продаже доступа к ушедшим из РФ стриминговым сервисам

В даркнете появились объявления о продаже доступа к ушедшим из РФ стриминговым сервисам

Meta обжаловала запрет своей деятельности из-за экстремизма