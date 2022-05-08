Что случилось этой ночью: воскресенье, 8 мая

Завершение эвакуации гражданских лиц с "Азовстали", пожары в Красноярском крае и новый пакет британской помощи для Украины

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Минобороны РФ заявило о завершении эвакуации гражданских лиц с "Азовстали". По данным российских военных, с 5 мая удалось спасти 51 человека, в том числе 7 мая - одного человека.

- В Красноярском крае продолжают тушить пожары, возникшие из-за штормового ветра. Пострадали 19 человек, двое в тяжелом состоянии. Краевое правительство сообщило о пяти погибших, Единая дежурная диспетчерская служба - о семи. Огнем уничтожены и повреждены 518 жилых домов, 309 строений, 61 автомобиль. Сейчас все пожары в крае локализованы. Проблемы с энергоснабжением и мобильной связью в затронутых пожаром районах обещают устранить к вечеру.

- Великобритания увеличит военную помощь Украине на 1,3 млрд фунтов. Это почти вдвое больше прежних обещаний Лондона. В пакет помощи войдут, в числе прочего, оборудование для радиоэлектронной борьбы и радиолокационные средства противодействия артиллерийскому огню.

- Талибы запретили женщинам появляться на улице с открытым лицом. Верховный лидер террористического движения "Талибан" (запрещено в РФ) Хайбатулла Ахундзада издал указ, согласно которому женщины обязаны носить на улице бурку, "поскольку это является традиционным и уважительным".

- Россиянин Бивол победил мексиканца Альвареса и защитил титул чемпиона WBA. Бой растянулся на все 12 раундов, победа была присуждена российскому боксеру единогласным решением судей - 115:113, 115:113, 115:113.