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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 03:55

Великобритания увеличит военную помощь Украине на 1,3 млрд фунтов

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Великобритания намерена выделить на оказание военной помощи Украине дополнительно 1,3 млрд фунтов стерлингов (1,6 млрд долларов), сообщают британские СМИ со ссылками на власти страны.

Отмечается, что таким образом Лондон почти удвоит свои предыдущие обещания по оказанию военной помощи.

The Telegraph цитирует главу британского Минфина Риши Сунака, который подчеркнул, что это "гарантия продолжения военной и оперативной помощи" Украине.

Правительственные источники отметили, что дополнительные расходы на Украину будут поступать из резерва, используемого правительством на случай чрезвычайных ситуаций.

The Telegraph пояснила, что в этот пакет помощи войдут и ранее обещанные оборудование для радиоэлектронной борьбы, радиолокационные средства противодействия артиллерийскому огню, а также другие средства на сумму 300 млн фунтов (370 млн долларов).

СМИ обратили внимание, что это заявление Лондона прозвучало перед намеченной на воскресенье видеоконференцией лидеров стран "большой семерки", которые планируют обсудить возможные новые санкции в отношении России.

"Онлайн-встреча даст странам возможность координировать, потенциально доработать любые меры", - сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на свои осведомленные источники.

Ранее западные СМИ сообщали, что в этой видеовстрече примет участие и президент Украины Владимир Зеленский.

На этой неделе президент США Джо Байден сообщил, что Вашингтон всегда открыт к введению новых санкций против России и будет обсуждать это с партнерами по G7.

Встреча G7 состоится на фоне подготовки в ЕС шестого пакета антироссийских санкций. Постпреды стран ЕС пока не могут прийти к консенсусу по новым мерам, в частности, по введению запрета на импорт российской нефти.

Хроника 24 февраля – 08 мая 2022 годаВоенная операция на Украине
Великобритания Украина Россия
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