На приусадебном участке в Новосибирской области нашли авиабомбу

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Авиабомбу нашли в Сузунском районе Новосибирской области, ее утилизируют 13-14 мая, сообщает ГУ МЧС России по региону.

По данным ведомства, 6 мая на пульт оперативного дежурного поступило сообщение, что при проведении земляных работ на территории приусадебного участка нежилого дома в населенном пункте Камышенка Сузунского района обнаружен предмет, похожий на авиационную бомбу. На место были направлены оперативные службы, территория огорожена.

На следующий день на место инцидента прибыли сотрудники Сибирского спасательного центра МЧС России. Специалисты-взрывотехники идентифицировали находку как авиабомбу со взрывчатым веществом, представляющую угрозу.

"Бомба перевезена на открытый участок местности, где произведена ее укладка в вырытую траншею для дальнейшей ликвидации и утилизации. Сотрудниками полиции выставлено оцепление. Операция по утилизации авиационной бомбы спланирована на 13-14 мая и пройдет в штатном режиме с соблюдением всех необходимых мер безопасности", - говорится в сообщении.