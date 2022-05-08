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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:20

В заповеднике "Убсунурская котловина" в Туве возник лесной пожар

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Пожарные федеральной и Тувинской "Авиалесоохраны" ведут тушение пожара в заповеднике федерального значения - объекте всемирного наследия ЮНЕСКО "Убсунурская котловина", сообщила пресс-служба "Авиалесоохраны".

Согласно сообщению, "из-за беспечного отношения к огню местного населения" в труднодоступном районе заповедника, далеко в горах, возник лесной пожар, который начал быстро распространяться под действием ветра - со скоростью до 70 км/ч и более.

По данным Авиалесоохраны, пожар очень сложный из-за рельефа и сильного ветра. Координацию действий авиапожарных и работников заповедника обеспечивает летчик-наблюдатель. Общая численность группировки пожарных составляет 69 человек.

"Убсунурская котловина"

Государственный природный биосферный заповедник "Убсунурская котловина" находится в Республике Тува и является одни из самых малоизмененных экорегионов планеты. С 2003 года заповедник включен в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО. На просторах особо охраняемой природной территории обитают снежные барсы, красные волки, черные журавли и другие редкие животные и птицы.

Тува Убсунурская котловина
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