В заповеднике "Убсунурская котловина" в Туве возник лесной пожар

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Пожарные федеральной и Тувинской "Авиалесоохраны" ведут тушение пожара в заповеднике федерального значения - объекте всемирного наследия ЮНЕСКО "Убсунурская котловина", сообщила пресс-служба "Авиалесоохраны".

Согласно сообщению, "из-за беспечного отношения к огню местного населения" в труднодоступном районе заповедника, далеко в горах, возник лесной пожар, который начал быстро распространяться под действием ветра - со скоростью до 70 км/ч и более.

По данным Авиалесоохраны, пожар очень сложный из-за рельефа и сильного ветра. Координацию действий авиапожарных и работников заповедника обеспечивает летчик-наблюдатель. Общая численность группировки пожарных составляет 69 человек.