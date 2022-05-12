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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:55

Летевший из Москвы в Оренбург пассажирский самолет сел в Уфе из-за сильного ветра

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Летевший из Москвы в Оренбург самолет приземлился в Уфе из-за неблагоприятных метеоусловий, пассажиров доставят домой на автобусе, сообщили в четверг "Интерфаксу" в пресс-службе уфимского авиаузла.

"12 мая в 11:49 самолет, летевший из Москвы (Шереметьево) в Оренбург, произвел посадку на запасной аэродром аэропорта "Уфа" по метеоусловиям Оренбурга", - сказал представитель авиаузла.

Собеседник агентства уточнил, что воздушное судно не смогло приземлиться из-за сильного ветра.

"Пассажиры будут доставлены автобусом в пункт назначения", - добавил он.

Уфв
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