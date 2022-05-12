Пять крымчан приговорены к большим срокам по делу "Хизб ут-Тахрир"

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Южный окружной военный суд в Ростов-на-Дону приговорил пятерых жителей Крыма к длительным срокам заключения, признав их виновными в участии в "Хизб ут-Тахрир" (признана в России террористической организацией и запрещена). Об этом "Интерфаксу" сообщил адвокат одного из осужденных Эмиль Курбединов.

Они признаны виновными по статьям об участии в деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 ) и в подготовке к насильственному захвату власти (ч. 1 ст. 30, ст. 278 УК).

Тофик Абдулгазиев, Владлен Абдулкадыров, Иззет Абдуллаев и Меджит Абдурахманов получили по 12 лет колонии строгого режима, и один год ограничения свободы, Билял Адилов - 14 лет и полтора года ограничения свободы. Первые пять лет срока все они должны провести в тюрьме.

Эту информацию подтвердили в пресс-службе суда.

Гособвинитель просил военный суд назначить всем по 15 лет заключения.

Они вину не признают. Их защита обжалует приговор в Апелляционном военном суде (Власиха, Московская область).

Все пятеро подсудимых были в числе 24 человек, которых сотрудники ФСБ задержали в марте 2019 года в Крыму и Ростове-на-Дону. В пресс-релизе ФСБ они были названы "главарями и рядовыми участниками" "Хизб ут-Тахрир" в Крыму. Спецслужба вменила им распространение террористической идеологии среди крымчан и вербовку мусульман в ряды запрещенной в России организации.

Верховный суд России в 2003 году признал террористической организацией "Хизб ут-Тахрир" ("Исламскую партию освобождения") и запретил ее в России.