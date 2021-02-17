В Крыму арестованы шесть подозреваемых адептов "Хизб ут-Тахрир"

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Суды в Симферополе и Севастополе арестовали до 15 апреля шестерых крымчан, которых ФСБ считает организаторами или участниками ячеек "Хизб ут-Тахрир" (признана в России террористической организацией и запрещена). Об этом "Интерфаксу" сообщили их адвокаты.

Арестованы Азамат Эюпов, Ленур Сейдаметов, Эрнест Ибрагимов, Олег Федоров, Тимур Ялкабов и Яшар Шихаметов.

Дела пяти задержанных рассматривал Киевский суд Симферополя, шестого - Ленинский суд Севастополя. Адвокаты намерены обжаловать все эти постановления по мере пресечения.

На сайте Киевского райсуда есть сообщение об аресте 5 человек без упоминания их фамилий. "Двое обвиняются в совершении преступления, предусмотренных ч.1 ст. 30, ст. 278 УК РФ, т.е. покушение на насильственный захват власти или насильственное удержание власти", - сообщила пресс-служба суда.

"Киевский районный суд Симферополя вынес решение - поместить Федорова, Ибрагимова и Ялкабова под арест в СИЗО до 15 апреля", - сказал адвокат Эмиль Курбединов, представлявший на заседаниях интересы первых двоих.

"Киевский райсуд Симферополя постановил заключить под стражу Эюпова на 1 месяц и 29 дней. Буду обжаловать", - сказал "Интерфаксу" его адвокат Сияр Панич.

Также этот суд арестовал Сейдаметова.

Ленинский районный суд Севастополя отправил в СИЗО Шихаметова, сообщил его адвокат Алексей Ладин.

Ялкабову и Эюпову вменяют часть 1 статьи 205.5 УК России (организация террористической организации), остальным - участие в террористической организации.

"Они себя виновными не признают, говорят, что к ним должны применять четвертую Женевскую конвенцию 1949 года - как к гражданам Украины, говорят, что это политическое преследование", - сказал адвокат Курбединов.

Утром 17 февраля прошли обыски в пяти регионах полуострова: Бахчисарае, Белогорске, Симферополе, в Советском районе и в окрестностях Севастополя, сообщила ранее агентству адвокат Лиля Гемеджи. Она же сообщила о задержании шестерых крымчан.

"Интерфакс" не располагает комментарием ФСБ относительно событий в Крыму.

"Хизб ут-Тахрир" ("Исламская партия освобождения") была в 2003 году признана Верховным судом России террористической организацией и запрещена. На территории Крыма после его присоединения к России в 2014 году регулярно проводятся обыски в домах сторонников "Хизб ут-Тахрир", ликвидируются ячейки организации.