Источник заявил о работе задержанного в Крыму россиянина на "Радио Свобода"

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Владислав Есипенко, задержанный ФСБ за сбор данных для украинской разведки, работал в медиакорпорации "Радио Свобода" (признана в России иноагентом), сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

"Задержанный работал на "Крым.Реалии" (состоит в списке иноагентов - ИФ), - сказал источник, не уточнив подробностей.

Официальным подтверждением этой информации агентство пока не располагает.

"Крым.Реалии" и другие проекты "Радио Свобода", финансируемые Конгрессом США через гранты, внесены в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, с 2017 года.

О задержании в Крыму Есипенко, собиравшего по заданию украинской разведки информацию, сообщили ранее в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ. По данным спецслужбы, он фотографировал и снимал места массового пребывания людей и объекты жизнеобеспечения. В машине Есипенко нашли предмет "с внешними признаками самодельного взрывного устройства".

В ФСБ заявили, что Есипенко признался, что действовал по заданию офицера действующего резерва 8 отдела 5 департамента СВР Украины полковника Кравчука, а самодельное взрывное устройство хранил в автомобиле для обеспечения собственной безопасности.

По словам адвоката Эмиля Курбединова, Есипенко является гражданином Украины и России, против него возбуждено дело о незаконном изготовлении оружия или боеприпасов (по ч. 1 ст. 223.1 УК РФ). Юристу сообщили, что Есипенко отказался от его услуг.

Суд 12 марта арестовал Есипенко меру на два месяца.