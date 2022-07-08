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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено 07 июля

Трое крымчан получили сроки в колонии за участие в "Хизб ут-Тахрир"

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил двух жителей Крыма к 13 годам колонии строгого режима каждого за участие в "Хизб ут-Тахрир" (признана в России террористической организацией и запрещена), сообщила "Интерфаксу" их адвокат Лиля Гемеджи.

Осуждены повар Эрнест Ибрагимов и предприниматель Олег Федоров. Они признаны виновными по ч.2 ст. 205.5 и ч. 1 ст. 30 ст. 278 УК (участие в деятельности террористической организации, подготовка к насильственному захвату власти).

В соответствии с приговором, первые 3,5 года назначенного им срока они должны будут провести в тюрьме.

Прокурор просил суд приговорить их к 16 и 15 годам лишения свободы.

Еще один подсудимый - знаток арабского языка Исмет Ибрагимов получил 19 колонии строгого режима, из них 5 лет в тюрьме. Суд признал Исмета Ибрагимова виновным по ч.1 ст. 205.5 и ч. 1 ст. 30 ст. 278 УК (организация террористической организации, подготовка к насильственному захвату власти).

Все трое вины не признали.

Защита обжалует приговор в Апелляционном военном суде в подмосковной Власихе.

Ибрагимов и Федоров были арестованы с еще четырьмя подозреваемыми после того, как в феврале 2021 года сотрудники ФСБ провели обыски в Бахчисарае, Белогорске, Симферополе, в Советском районе и в окрестностях Севастополя.

"Хизб ут-Тахрир" ("Исламская партия освобождения") по решению Верховного суда России с 2003 года признана террористической организацией и запрещена в стране.

Крым Лиля Гемеджи Эрнест Ибрагимов Олег Федоров Хизб ут-Тахрир Южный окружной военный суд
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