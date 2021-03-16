На работавшего на разведку Украины россиянина завели дело об изготовлении оружия

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Россиянин Владислав Есипенко, который, по данным ФСБ, собирал данные для украинской разведки в Крыму, был задержан 10 марта, в отношении него возбуждено дело о незаконном изготовлении оружия или боеприпасов, сообщил "Интерфаксу" адвокат Эмиль Курбединов.

"Его задержали 10 числа. На тот момент ему инкриминировалось преступление по ч.1 ст. 223.1 Уголовного кодекса России (Незаконные изготовление, переделка или ремонт огнестрельного оружия, его основных частей (за исключением огнестрельного оружия ограниченного поражения). Что сейчас - не знаю", - сказал Курбединов.

По его словам, недавно ему сообщили, что Есипенко отказался от его услуг. Адвокат добавил, что с момента задержания Есипенко ему не удалось его увидеть.

О задержании в Крыму Есипенко, собиравшего по заданию украинской разведки информацию, сообщили ранее в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ. По данным спецслужбы, он фотографировал и снимал места массового пребывания людей и объекты жизнеобеспечения. В машине Есипенко нашли предмет "с внешними признаками самодельного взрывного устройства".

"Со слов задержанного Есипенко, указанную выше информацию он собирал в интересах спецслужб Украины по заданию офицера действующего резерва 8 отдела 5 департамента СВР Украины полковника Кравчука, а самодельное взрывное устройство, по его рекомендации, хранил в автомобиле для обеспечения собственной безопасности", - заявили в ФСБ.

Источник "Интерфакса" сообщал, что 12 марта Есипенко был арестован судом на два месяца.