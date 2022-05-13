Полиция застрелила крупного медведя в приморском Лесозаводске

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Крупного медведя застрелили в центре города Лесозаводск в Приморском крае - он угрожал здоровью и жизни окружающих, сообщает в пятницу пресс-служба регионального управления МВД.

"12 мая в дежурную часть МО МВД России "Лесозаводский" поступили сообщения местных жителей о том, что они видели на улице медведя. Незамедлительно были организованы поисковые группы, в дневное время увеличена плотность нарядов, в том числе с поисковыми собаками", - говорится в сообщении.

Местные жители заметили животное в центре города. Полиция и сотрудники вневедомственной охраны пытались увести опасного крупного хищника туда, где нет людей. Однако медведь начал угрожать жизни и здоровью окружающих, и сотрудникам правоохранительных органов пришлось применить табельное оружие.