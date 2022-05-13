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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:55

Более трех тонн авиакеросина разлилось у вертолетной площадки в ЯНАО

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Новоуренгойская транспортная прокуратура проводит проверку по факту разлива более трех тонн авиационного керосина в селе Яр-Сале Ямало-Ненецкого автономного округа.

"12 мая 2022 года в вечернее время возле вертолетной площадки авиакомпании "Ямал" произошел разлив авиационного керосина более 3 тонн из резервуара ГСМ. Предварительная причина – обрыв запорной арматуры", - сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Площадь загрязнения составила 0,13 гектара. Загрязненный участок обработали сорбентом, топливо удалили. Работы по ликвидации последствий завершены.

ЯНАО
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