Более трех тонн авиакеросина разлилось у вертолетной площадки в ЯНАО
Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Новоуренгойская транспортная прокуратура проводит проверку по факту разлива более трех тонн авиационного керосина в селе Яр-Сале Ямало-Ненецкого автономного округа.
"12 мая 2022 года в вечернее время возле вертолетной площадки авиакомпании "Ямал" произошел разлив авиационного керосина более 3 тонн из резервуара ГСМ. Предварительная причина – обрыв запорной арматуры", - сообщает Уральская транспортная прокуратура.
Площадь загрязнения составила 0,13 гектара. Загрязненный участок обработали сорбентом, топливо удалили. Работы по ликвидации последствий завершены.