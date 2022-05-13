В Москве и еще трех регионах РФ выявили случаи отравления холодцом

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Случаи отравления нитритом натрия выявлены в Москве, а также в Архангельской, Ярославской и Вологодской областях, все отравившиеся употребляли в пищу студень одного производителя, сообщили в Роспотребнадзоре.

Как заявили журналистам в пятницу в пресс-службе Роспотребнадзора, пострадавшие употребляли "Студень столичный категории Б охлажденный" и "Студень "Премиум".

Данный продукт был изготовлен предприятием "ИП Сказыводов В.Ю". Его деятельность, как уточнили в ведомстве, приостановлена.

Согласно результатам лабораторных исследований проб продукции, установлено "превышение максимально допустимого уровня нитрита натрия".

"Роспотребнадзором во всех случаях отравления проведены расследования, принимаются необходимые меры, направленные на приостановление реализации указанной продукции", - подчеркнули в ведомстве.

Роспотребнадзор рекомендовал при выявлении данной продукции в обороте сообщать в территориальные органы ведомства, а в случае приобретения - не употреблять в пищу.