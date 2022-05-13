Экс-глава Элисты осужден за махинации с муниципальным имуществом

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Суд в Калмыкии признал виновными в мошенничестве бывшего главу Элисты, экс-депутата городского собрания и руководителя аппарата горсобрания, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры в пятницу.

Экс-главе Элисты и экс-депутату назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года и полтора года колонии общего режима соответственно. Руководитель аппарата Элистинского городского собрания приговорен к полутора года лишения свободы условно.

"Установлено, что бывшие чиновники в обмен на содействие юридическим и физическим лицам в решении вопроса об изменении категории земель неоднократно получали от них вознаграждения в виде частей этих земельных участков", - говорится в пресс-релизе.

Уточняется, что своими действиями они причинили муниципальному образованию ущерб в размере около 400 тыс. рублей.

Кроме того, бывший глава Элисты организовал отчуждение по заниженной стоимости находящегося в муниципальной собственности автомобиля Toyota Camry, причинив ущерб в 110 тыс. рублей.

Подсудимым инкриминировали ч. 3 ст. 159 УК РФ. Иск прокурора о возмещении ущерба удовлетворен.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Информированный источник уточнил "Интерфаксу", что осужденный экс-глава Элисты - Вячеслав Намруев.