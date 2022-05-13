В Петербурге загорелся хлебозавод

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - В Красногвардейском районе Петербурга загорелось здание хлебозавода, пожар тушат, сообщили в региональном управлении МЧС.

Площадь возгорания составила 300 квадратных метров. Горит одноэтажное каркасно-металлическое здание по адресу Челябинская улица, дом 2. Сведений о пострадавших нет. Пожару присвоен дополнительный номер 1 БИС.

Сигнал о пожаре поступил в МЧС в 14:58. В 16:15 возгорание было локализовано, его ранг снизили до первого номера.

Судя по открытым источникам, по этому адресу находится ЗАО "Ржевка Хлеб" - один из крупнейших заводов по производству хлеба и хлебобулочных изделий на северо-западе России.