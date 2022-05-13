Более ста человек эвакуируют из центра реабилитации под Тюменью из-за лесного пожара

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Власти Тюменской области приняли решение об эвакуации людей из Центра оздоровления и реабилитации "Красная гвоздика" из-за угрозы распространения лесного пожара, сообщает в пятницу информационный центре регионального правительства.

Из учреждения, расположенного в окрестностях Тюмени, будут эвакуированы 126 человек.

Жителей Тюмени, отдыхавших в "Красной гвоздике", отправят домой, остальных - в профилакторий "Градостроитель".

"Транспорт для эвакуации был подготовлен заранее на случай возникновения угрозы. Людей также заранее накормили ужином", - отмечается в сообщении.