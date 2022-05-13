Петербуржец отсудил у завода 33 млн руб. за отказ ремонтировать автомобиль по гарантии

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Фрунзенский районный суд Петербурга встал на сторону жителя Петербурга, потребовавшего у автопроизводителя крупную компенсацию после отказа ремонтировать машину по гарантии. Об этом сообщает в пятницу объединенная пресс-служба судов города.

"С ООО "Эллада Интертрейд" в пользу Германа Шкуропатского взыскана стоимость автомобиля – 6 594 400 рублей, сумма неустойки в размере 15 496 840 рублей, компенсация морального вреда в сумме 100 000 рублей, штраф – 11 095 620 рублей, расходы на услуги представителя – 100 000 рублей, расходы по госпошлине – 22 943 рубля. Всего 33 409 803 рубля", - говорится в сообщении.

Пресс-служба отмечает, что суд решил взыскивать с ответчика сумму неустойки, начисленную из стоимости товара в расчете 1% за каждый день неисполненного обязательства, до момента фактического исполнения.

В иске Шкуропатский указал, что в мае 2021 года приобрел автомобиль Kia KN Quoris, изготовителем которого является ООО "Эллада Интертрейд".

В период гарантийного срока в машине беспричинно сработала система безопасности передних подголовников, в связи с чем мужчина обратился в дилерский центр для устранения недостатка, однако получил отказ, который объяснили неверным внесением дилером в базу пробега автомобиля.

Ответчик предоставил письменный отзыв на иск, в котором просил отказать в удовлетворении требований истца, так как не доказан производственный характер недостатка. Также он просил уменьшить сумму неустойки.

Между тем, по информации пресс-службы, в ходе судебной экспертизы в автомобиле выявили нештатное срабатывание системы пассивной безопасности (срабатывание активных передних подголовников), повреждение заднего левого фонаря (на внутренней поверхности нарушено светоотражающее покрытие при целостности корпуса самого фонаря).

Причинами недостатков специалист назвал скрытый производственный дефект. Также в заключении отмечено, что пробег автомобиля не подвергался корректировке, машина не имеет следов кузовного ремонта, устранения последствий ДТП.

Встав на сторону истца, суд указал, что доводы ответчика относительно отсутствия производственного дефекта опровергаются заключением судебной экспертизы, а неверное указание пробега дилером не влияет на фактическое состояние автомобиля и не прекращает гарантийных обязательств, говорится в сообщении.