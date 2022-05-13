В России перенесли на шесть лет сроки строительства рыбопромысловых научных судов

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Правительство перенесло с 2024 на 2030 год срок реализации проектов по строительству научно-исследовательских судов рыбопромыслового флота. Такое распоряжение от 12 мая опубликовано на официальном портале правовой информации.

Строительство трех крупнотоннажных и семи среднетоннажных научно-исследовательских судов рыбопромыслового флота предусматривает Стратегия развития рыбохозяйственного комплекса на период до 2030 года. Предполагается, что они будут проводить исследовательские экспедиции для оценки сырьевой базы ключевых объектов промысла в исключительной экономической зоне России и перспективных видов в конвенционных районах и открытых частях мирового океана.