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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:52

Украинца арестовали в Петербурге по делу о надписи на фасаде дома

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Пушкинский районный суд Петербурга заключил под стражу приезжего с Украины, подозреваемого в вандализме по мотивам национальной вражды, сообщает в понедельник объединенная пресс-служба судов города.

Мера пресечения Егору Казанцу избрана по 9 июня, говорится в сообщении.

Как полагает следствие, 10 мая Казанец, будучи нетрезвым, по мотивам национальной вражды нанес на облицовочную плитку фасада многоквартирного дома на Изборской улице "надпись, использующуюся в качестве приветствия националистическими военными формированиями на Украине".

По информации пресс-службы, Казанец является иностранным гражданином, зарегистрирован в Днепропетровской области Украины, а в Петербурге работает без оформления трудовых отношений, что учтено судом при вынесении решения.

Дело расследуется по ч.2 ст.214 УК РФ (вандализм по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти). Максимальное наказание за это преступление предполагает до трех лет заключения.

Петербург Украина
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