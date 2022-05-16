Экс-глава РКК Лукутцова получила условный срок по делу о мошенничестве

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Гагаринский суд Москвы приговорил к четырем годам лишения условно бывшего председателя Российского Красного Креста (РКК) Раису Лукутцову за покушение на мошенничество, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

"Приговором суда Лукутцовой назначено наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года. Назначенное наказание определено считать условным с испытательным сроком в течение трех лет", - сообщили агентству в пресс-службе в понедельник.

Лукутцова признана виновной в покушении на особо крупное мошенничество (ч. 3 ст. 30 - ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Об уголовном деле в отношении Лукутцовой стало известно в 2021 году. Сообщалось, что расследование связано с возможными хищениями при попытке продажи зданий подмосковного санатория "Дружба" Российского Красного Креста.

Лукутцова возглавляла РКК до апреля 2021 года.