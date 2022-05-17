В России планируют запустить Единый цифровой реестр питьевой воды

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - В Минприроды рассказали о скором появлении в России единого реестра питьевой воды. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале министерства.

Он объединит в себе базы данных Роснедр, Росводресурсов, Роспотребнадзора и субъектов. Цифровая платформа будет находиться в открытом доступе и позволит контролировать запасы воды.

"Мы сможем балансировать и перераспределять мощности между вододефицитными регионами и регионами, где достаточно водных ресурсов", - министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов.

Платформу планируется подготовить к работе до конца года. С ее помощью можно будет увидеть информацию о запасах воды: сколько поставлено на баланс, где ведётся добыча, рационально ли используются ресурсы и другие данные. Как отметил министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов, реестр позволит регулировать водоснабжение в засушливых регионах.