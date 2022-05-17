На Тульском велотреке опрокинулась автовышка с двумя рабочими в люльке

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено по факту госпитализации двух рабочих, получивших травмы во время работ при реконструкции велотрека в Туле, сообщила пресс-служба СУ СКР по Тульской области.

Дело расследуется по части 1 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

По предварительным данным, рабочие осуществляли ремонт металлоконструкций на велотреке с помощью автовышки, которая опрокинулась на бок, когда они находились в люльке машины. Мужчины госпитализированы с травмами.

В ближайшее время будут назначены необходимые судебные экспертизы, а также установлен круг лиц, ответственных за соблюдение требований охраны труда.

Реконструкцию велотрека в Туле планировалось завершить до конца 2022 года. В рамках реконструкции будут полностью заменены трибуны для зрителей, появится козырек по периметру трекового полотна, гостиница и тренировочные залы.

Тульский велотрек – один из старейших в России, был построен в 1896 году. Это единственный трек в Европе с бетонным покрытием. На нем неоднократно проводились чемпионаты СССР и России, проходят крупнейшие международные соревнования.