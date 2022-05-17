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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:07

В Кремле опровергли подготовку визита Путина в Турцию в ближайшие недели

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - В ближайшие дни и недели визит президента РФ Владимира Путина в Турцию не готовится, однако все может быстро поменяться, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Я не располагаю такой информацией (о том, что визит Путина в Турцию состоится в ближайшее время - ИФ). В ближайшие дни визита Путина в Анкару не готовится. В ближайшие недели - тоже", - сказал Песков, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Вместе с тем он добавил: "С другой стороны, все быстро развивается, я ничего не могу исключать".

"Но то, что я знаю: такой подготовки сейчас нет", - заключил он.

Дмитрий Песков Турция Владимир Путин
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