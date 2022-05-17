Песков намерен переубеждать друзей, которые "не понимают сути происходящего"

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков признал, что ощущает идущую против него информационную войну, и заявил, что у него есть несогласные с ним друзья, которых он пытается переубедить.

"Что касается личной информационной войны, то она ведется сейчас против всех и каждого. Это надо выстоять. И у меня действительно есть знакомые, друзья, которые не согласны со мной и которые не понимают сути происходящего", - сказал Песков журналистам во вторник.

Пресс-секретарь президента РФ добавил: "Я буду делать все возможное, чтобы обратить их в свою веру".