В Кронштадте произошло задымление на первой советской АПЛ "Ленинский комсомол"

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Задымление произошло во вторник во время работ на атомной подводной лодке К-3 "Ленинский комсомол", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Кронштадтского морского завода.

"Во время огневых работ произошло задымление на К-3. Его тут же ликвидировали, поскольку рядом круглосуточно дежурят сотрудники МЧС. Персонал сразу эвакуировали", - сказал представитель предприятия.

Он уточнил, что пострадавших в результате инцидента нет. Ущерб не нанесен.

В декабре 2021 года Кронштадтский морской завод поставил АПЛ К-3 "Ленинский комсомол" - первую советскую и третью в мире атомную подлодку - в док имени Митрофанова, где субмарину ремонтируют и готовят к музеефикации. В качестве корабля-музея К-З станет центральным экспонатом строящегося в Кронштадте Музея военно-морской славы в составе культурного кластера "Остров фортов".

АПЛ "Ленинский комсомол" была заложена 24 сентября 1955 года в Северодвинске и спущена на воду 9 августа 1957 года. В 1961 году подлодка ушла на первую боевую службу в Атлантику, еще через год совершила первый в истории проход подо льдами Северного Ледовитого океана. В 1991 году К-3 вывели из состава Северного флота.

Кронштадтский морской завод (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) - одно из ведущих судоремонтных предприятий в России, основано в 1858 году. Суммарно завод отремонтировал более 10 тыс. кораблей и судов, в том числе первый мореходный миноносец "Взрыв", крейсеры "Аврора" и "Варяг", линкоры "Севастополь" и "Октябрьская Революция", ледоколы "Ермак" и "Красин". (входит в "Объединенную судостроительную корпорацию", ОСК).