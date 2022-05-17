Суд вынудил мэрию Барнаула согласовать пикет КПРФ против роста цен

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Мэрия Барнаула по решению суда согласовала во вторник местному отделению КПРФ проведение пикета против роста цен, сообщается на сайте Алтайского отделения партии.

Пикет пройдет в среду в отдаленной части города.

Накануне Центральный районный суд Барнаула признал незаконным решение администрации города, отказавшей КПРФ в согласовании пикета против роста цен.

"Власти города, мотивируя отказ в проведении акции, пояснили коммунистам, что рост цен на продукты и услуги "обусловлен, в том числе, политико-экономической ситуацией в стране, связанной с проведением "специальной военной операции" на территории Украины", - сказано в сообщении.

В отказе мэрии было сказано, что произошел резкий скачок курса доллара, введены антироссийские санкции, следовательно, изменились цены на некоторые товары. Экономическая ситуация в стране, связанная в том числе с введением антироссийских санкций, может рассматриваться как чрезвычайное и непредотвратимое обстоятельство.

"Администрация Барнаула сочла, что пикет может "повлечь распространение информации среди большого количества людей и формирование у них негативного отношения к военной спецоперации на Украине", а также "необоснованный рост социальной напряженности" и даже общественные волнения, которые способны создать угрозу жизни и здоровью неопределенному кругу лиц и нанесение вреда имуществу", - сказано в сообщении.

Коммунисты обратились в суд, который отметил, что никаких доказательств утверждений мэрии об опасности пикета в ее ответе не приведено. Кроме этого, материал газеты "Голос труда", который планировалось раздавать в ходе пикета горожанам, не содержит какой-либо информации о событиях на Украине.

"Суд обоснованно сделал вывод о том, что пикет "Против повышения цен!" носит экономический характер и не имеет отношения к специальной военной спецоперации на Украине, а соответственно не направлен на распространение негативной информации среди большого количества людей и формирования у них негативного отношения к ней", - сказано в сообщении.

Суд признал незаконным решение мэрии Барнаула и возложил обязанность повторно рассмотреть уведомление коммунистов о пикете.