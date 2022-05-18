Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:47

В Махачкале ввели режим контртеррористической операции

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Режим контртеррористической операции объявлен в части Махачкалы (Дагестан), сообщает региональное управление ФСБ России.

"Руководителем оперативного штаба в республике Дагестан по согласованию с председателем Национального антитеррористического комитета в соответствии с ч.3 ст.11 ФЗ от 06.03.2006 №35 - ФЗ "О противодействии терроризму" принято решение о введении правового режима контртеррористической операции с 2:45 18 мая 2022 года на территории Ленинского района года Махачкалы", - говорится в сообщении.

Режим контртеррористической операции (КТО) - особый правовой режим, который вводится в месте проведения контртеррористической операции для пресечения или раскрытия теракта и минимизации его последствий. Порядок введения и отмены режима КТО регулируется законом "О противодействии терроризму" (2006 г.), который заменил закон "О борьбе с терроризмом" (1998 г.).

Дагестан Махачкала
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Фракция ЛДПР в Думе в среду соберется на внеочередное заседание для избрания руководителя

Фракция ЛДПР в Думе в среду соберется на внеочередное заседание для избрания руководителя

Сахарный завод в Курской области обстреляли со стороны Украины

Пограничный пункт пропуска обстрелян из минометов в Курской области

Что произошло за день: вторник, 17 мая

Белгородское село Безымено обстреляли со стороны Украины

Минэкономразвития допустило возвращение к росту ВВП РФ лишь в 2024 году

Минэкономразвития допустило возвращение к росту ВВП РФ лишь в 2024 году

"Яндекс" опроверг переговоры о продаже "Кинопоиска" и поискового сервиса

"Яндекс" опроверг переговоры о продаже "Кинопоиска" и поискового сервиса

"Радио Свобода" оштрафовано еще на 10 млн руб. за неудаление фейков о спецоперации

Миллиарды полковника Захарченко

Суд приговорил экс-полковника Захарченко к 16 годам колонии за коррупцию

Генпрокуратура попросила Верховный суд признать террористическим батальон "Азов"