В Махачкале ввели режим контртеррористической операции

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Режим контртеррористической операции объявлен в части Махачкалы (Дагестан), сообщает региональное управление ФСБ России.

"Руководителем оперативного штаба в республике Дагестан по согласованию с председателем Национального антитеррористического комитета в соответствии с ч.3 ст.11 ФЗ от 06.03.2006 №35 - ФЗ "О противодействии терроризму" принято решение о введении правового режима контртеррористической операции с 2:45 18 мая 2022 года на территории Ленинского района года Махачкалы", - говорится в сообщении.

Режим контртеррористической операции (КТО) - особый правовой режим, который вводится в месте проведения контртеррористической операции для пресечения или раскрытия теракта и минимизации его последствий. Порядок введения и отмены режима КТО регулируется законом "О противодействии терроризму" (2006 г.), который заменил закон "О борьбе с терроризмом" (1998 г.).