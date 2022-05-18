В Махачкале снят режим контртеррористической операции

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Сотрудники силовых структур завершили специальные мероприятия в Дагестане, режим контртеррористической операции в Махачкале отменен, сообщает региональное управление ФСБ России в среду.

"Решением руководителя Оперативного штаба в Республике Дагестан режим КТО в Ленинском районе города Махачкала снят", - говорится в пресс-релизе.

Как сообщалось, в рамках контртеррористической операции в Махачкале ликвидированы двое боевиков.