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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:57

В Махачкале снят режим контртеррористической операции

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Сотрудники силовых структур завершили специальные мероприятия в Дагестане, режим контртеррористической операции в Махачкале отменен, сообщает региональное управление ФСБ России в среду.

"Решением руководителя Оперативного штаба в Республике Дагестан режим КТО в Ленинском районе города Махачкала снят", - говорится в пресс-релизе.

Как сообщалось, в рамках контртеррористической операции в Махачкале ликвидированы двое боевиков.

Дагестан Махачкала
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