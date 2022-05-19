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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:30

В центральной части Сахалина паводок затопил автодорогу

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - В Смирныховском районе (центральная часть Сахалина) из русла вышла река Поронай, затоплен участок автодороги, подмыты два моста на дороге, сообщил в социальных сетях губернатор региона Валерий Лимаренко.

"В Смирныховском районе Сахалинской области в связи с размытием дорожного полотна на автомобильной дороге местного значения Победино - Первомайск прервано автомобильное сообщение. Поступила информация о подмытии на этом же участке двух мостовых сооружений через реки Житница и Поронай", - написал на своей странице губернатор.

К месту происшествия выехали заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства региона Эдуард Ри, а также специалисты областного управления транспорта и дорожного мониторинга, "они определят нанесенный ущерб и план восстановительных работ".

По данным пресс-службы правительства региона, уровень воды на подтопленных участках в настоящее время спадает. В восстановительных работах задействовано 10 единиц специализированной техники. Аварийно-восстановительные работы планируют полностью завершить к вечеру 19 мая.

Прокуратура Сахалинской области проводит проверку и проконтролирует деятельность уполномоченных органов по устранению последствий подтопления в Смирныховском районе, сообщает пресс-служба ведомства. На место подтопления выехал прокурор Смирныховского района.

Валерий Лимаренко
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