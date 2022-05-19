Марафон "Новые горизонты" общества "Знание" набрал более 70 млн просмотров

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Трансляции просветительского марафона "Новые горизонты", организованного российским обществом "Знание", набрали более 70 миллионов просмотров за два дня работы, сообщила в четверг пресс-служба организации.

В пресс-службе напомнили, что в рамках марафона уже успели выступить пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, вице-премьеры Юрий Борисов, Дмитрий Чернышенко и Татьяна Голикова, глава МИД РФ Сергей Лавров, министр финансов Антон Силуанов, министр транспорта Виталий Савельев, министр просвещения Сергей Кравцов, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова.

Также выступили глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова, президент РАН Александр Сергеев, основатель и гендиректор Wildberries Татьяна Бакальчук и глава образовательного центра "Сириус" Елена Шмелёва.

Марафон проходит на пяти дискуссионных площадках в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи.