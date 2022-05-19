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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:06

Решение об индексации социальных выплат в РФ могут принять на следующей неделе

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин на будущей неделе планирует провести заседание Госсовета, на котором ожидается принятие решений об индексации социальных выплат, сообщил помощник главы государства Максим Орешкин, выступая в четверг на просветительском марафоне "Новые горизонты".

О готовящейся дополнительной индексации МРОТ, прожиточного минимума, зарплат и социальных выплат Путин объявил 27 апреля, выступая на Совете законодателей в Петербурге.

28 апреля газета "Известия" со ссылкой на источники написала, что МРОТ и прожиточный минимум в РФ могут повысить на 8-10%.

Максим Орешкин Владимир Путин
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