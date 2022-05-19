Число уголовных дел по фактам издевательств над заключенными в РФ за год удвоилось

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Число уголовных дел, возбужденных в прошлом году по фактам издевательств над заключенными в местах лишения свободы РФ, выросло почти вдвое по сравнению с предыдущим годом, сообщили в Генпрокуратуре России.

"Количество возбужденных уголовных дел по фактам незаконного обращения с заключенными в 2021 году почти вдвое превышает аналогичный показатель 2020 года. В 2021 году было возбуждено 205 подобных уголовных дел, а в 2020 - 116", - сказал и.о.начальника управления Генпрокуратуры РФ по надзору за законностью исполнения уголовных наказаний Николай Зверев, выступая на "круглом столе" в Совете Федерации в четверг.

Он отметил, что "многочисленные факты нарушения права на личную безопасность заключенных под стражу и осужденных лиц связаны с ослаблением внимания к этой проблеме со стороны ФСИН России".

По словам представителя надзорного ведомства, "это привело к формированию в ряде регионов незаконной практики обращения с указанной категорией граждан".

Зверев привел в пример вызвавший широкий резонанс в стране случай с издевательствами, пытками и изнасилованиями заключенных в туберкулезной больнице в Саратовской области.

Он сообщил, что по следам этих и ряда других подобных событий в пенитенциарной системе страны Генпрокуратура провела масштабные проверки, по результатам которых "выявлены серьезные недостатки в деятельности территориальных подразделений ФСИН".

"Во многих регионах не соблюдаются условия содержания под стражей и отбывание наказания в местах лишения свободы. Нарушения норм о материально-бытовом и медико-санитарном обеспечении носят наиболее распространенный характер", - подчеркнул представитель Генпрокуратуры.