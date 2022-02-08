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В Минюсте объяснили пытки в колониях "профдеформацией тюремного персонала"

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Министр юстиции РФ Константин Чуйченко назвал факты пыток в следственных изоляторах (СИЗО) и исправительных колониях следствием профессиональной деформации тюремного персонала.

"Те случаи, с которыми мы столкнулись и, собственно, которые сейчас получили такой общественный резонанс, я считаю, что это проявление огромнейшей профессиональной деформации, я даже представить себе не могу, что может быть еще хуже, чем вот это", - сказал Чуйченко во вторник уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой в программе "Диалог" на телеканале "Россия-24" (ВГТРК).

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Так он ответил на реплику омбудсмена о регулярно поступающих к ней жалобах, связанных с насилием в пенитенциарных учреждениях. По словам министра, "с этим надо, конечно, что-то делать". "Надо менять ментальность", - сказал Чуйченко.

Вместе с тем он добавил, что в Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) "работает очень много честных, порядочных и человечных людей".

В октябре 2021 года основатель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин сообщил, что организация получила в свое распоряжение и вывезла из России более тысячи видеофайлов ФСИН, свидетельствующих о системном характере пыток в российских колониях и СИЗО Иркутской, Владимирской и Саратовской областей.

Опубликованные видеоматериалы вызвали широкий общественный резонанс. Следственный комитет сообщил о возбуждении ряда уголовных дел по фактам сексуального насилия (ч. 2 ст. 132 УК РФ) и превышении должностных полномочий с применением насилия (ч. 3 ст. 286 УК РФ).

По данным Генпрокуратуры, по фактам применения насилия со стороны обвиняемых и осужденных к другим лицам, содержащимся в местах лишения свободы, которые имели место в учреждениях в Хабаровском крае, Белгородской области, Иркутской, Саратовской областях, расследуются более 35 уголовных дел.

Константин Чуйченко

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