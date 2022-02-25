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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:18

Москалькова предложила хранить видеозаписи из колоний на серверах в прокуратуре

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU -Записи видеонаблюдения в исправительных колониях в целях противодействия пыткам необходимо хранить на серверах в прокуратуре или в территориальных подразделениях Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"Я знаю, что разработан пакет нормативных предложений, включающий в том числе и наши. Мы, в частности, настаиваем на размещении в закрытых местах видеорегистраторов и хранении данных с них не менее года и лучше на серверах в прокуратуре или в УФСИН по субъекту РФ", - сообщила омбудсмен в интервью "Российской газете".

По словам Москальковой, она "во время командировок неоднократно натыкалась на то, что видеоматериалов нет".

"Истекали сроки давности (видеозаписей ФСИН - ИФ) или они сохранялись не в полном объеме. Так было в карельской, ярославской колониях и ряде других", - уточнила уполномоченный по правам человека в РФ.

По ее мнению, "важны дополнительные механизмы на правоприменительном уровне", при этом "министр юстиции Константин Чуйченко и директор ФСИН Аркадий Гостев сейчас самым пристальным образом занимаются этими вопросами".

"Очень важно изменить и систему подготовки работников учреждений ФСИН. Да, там применяется полиграф, заключения психологов, но, видимо, это все не очень эффективно", - заявила Москалькова в беседе с изданием.

В начале октября прошлого года основатель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин сообщил, что организация получила в свое распоряжение и вывезла из России более тысячи видеофайлов ФСИН, которые подтверждают системный характер пыток в российских колониях и СИЗО Иркутской, Владимирской и Саратовской областей, в том числе, ОТБ-1 УФСИН по Саратовской области.

Россия Татьяна Москалькова

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