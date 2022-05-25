Бывший замначальника ростовской больницы ФСИН помещен под домашний арест

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - В Ростове-на-Дону Ленинский районный суд поместил под домашний арест до 7 июля бывшего замначальника Межобластной туберкулезной больницы №19 ГУФСИН по региону Александру Ляху, сообщила пресс-служба суда.

По версии следствия, Лях поручал начальнику психиатрического отделения филиала медсанчасти №61 ФСИН применять к осужденным и арестованным меры физического стеснения, что нарушало их конституционные права и причиняло вред здоровью.

Ему вменяют ч.2 ст.286 УК (превышение должностных полномочий лицом, занимающим государственную должность).