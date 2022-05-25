Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:42

Бывший замначальника ростовской больницы ФСИН помещен под домашний арест

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - В Ростове-на-Дону Ленинский районный суд поместил под домашний арест до 7 июля бывшего замначальника Межобластной туберкулезной больницы №19 ГУФСИН по региону Александру Ляху, сообщила пресс-служба суда.

По версии следствия, Лях поручал начальнику психиатрического отделения филиала медсанчасти №61 ФСИН применять к осужденным и арестованным меры физического стеснения, что нарушало их конституционные права и причиняло вред здоровью.

Ему вменяют ч.2 ст.286 УК (превышение должностных полномочий лицом, занимающим государственную должность).

ФСИН Ростовская область Александр Лях Ленинский суд Ростов-на-Дону
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Полиграфические краски для упаковки продуктов могут вывести из подакцизных товаров

Военная операция на Украине

В ходе последнего обстрела белгородской Журавлевки повреждены десять домов

В ходе последнего обстрела белгородской Журавлевки повреждены десять домов

Что произошло за день: среда, 25 мая

В Минэкономразвития призвали ЦБ поддержать рыночное кредитование в России

Источник сообщил о пожаре на трансформаторной подстанции НЛМК

Росстат отметил замедление годовой инфляции до 17,5%

МРОТ, прожиточный минимум и пенсии неработающих пенсионеров в РФ вырастут на 10%

МРОТ, прожиточный минимум и пенсии неработающих пенсионеров в РФ вырастут на 10%

В Думу внесен законопроект о приравнивании к госизмене перехода на сторону противника

Экс-военнослужащий из Ростовской области получил 13 лет колонии за госизмену

Белгородское село Журавлевка снова обстреляли со стороны Украины