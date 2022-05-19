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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:06

В России более 100 раз вводили режим ЧС за текущий отопительный сезон

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в РФ из-за проблем с энергоснабжением вводился 104 раза за текущий отопительный сезон, заявил министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин.

"За текущий отопительный период зафиксировано порядка 49 тыс. происшествий, из которых чуть больше 9 тыс. - это аварии и 40 тыс. инцидентов. (...) Режим ЧС вводился 104 раза, и все они были под контролем", - сказал министр на совещании с членами правительства в четверг.

При этом большая часть аварий (более 8 тыс.) зафиксирована на объектах водоснабжения и теплоснабжения.

"В основном это сети, и причина - повышенный их износ. Средства инвестиционных бюджетных кредитов более чем на треть направляются на более чем 340 объектов, которые снизят износ сетей", - подчеркнул Файзуллин.

Также на решение именно этих задач в первую очередь направляют дополнительные средства Фонда национального благосостояния (ФНБ).

По словам министра, в итоге количество происшествий снизилось на 5,9% по сравнению с предыдущим отопительным периодом, а среднее время восстановления энергоснабжения осталось на уровне прошлого года и составило 10 часов и 8 минут.

Ирек Файзуллин Минстрой
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