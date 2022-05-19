СКР возбудил дело о нападении на российского посла в Польше

Также возбуждены дела о последних обстрелах приграничных сел в Белгородской и Курской областях

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - По факту нападения в Польше на российского посла Сергея Андреева СКР возбудил уголовное дело. Оно расследуется по статье о нападении на лицо, пользующееся международной защитой, в целях осложнить международные отношения (ч.2 ст. 360 УК), говорится в телеграм-канале СК.

В российском МИД ранее сообщили что посла облили краской 9 мая, когда он пришел возлагать венок на на кладбище советских воинов в Варшаве.

По версии следствия, 9 мая "гражданка Украины Ирина Земляна и иные неустановленные лица" на кладбище в Варшаве облили посла жидкостью красного цвета и сорвали с него георгиевскую ленточку и очки. Они сделали это, чтобы осложнить отношения России и Польши, полагают в СК.

"Кроме того, со служебного автотранспорта российского посольства были сорваны регистрационные знаки, причинены повреждения", - говорится в сообщении.

Ранее на Смоленской площади выразили Варшаве решительный протест в связи со случившимся и потребовали обеспечить безопасность российским дипломатам. Глава МИД Польши Збигнев Рау выразил сожаление по поводу нападения на посла.

В СК также сообщили, что возбудили уголовные дела о последних обстрелах приграничных сел Белгородской и Курской областей по статьям об убийстве и покушениям на убийство, совершенным общеопасным способом.

Следствие полагает, что 17 мая с украинской стороны из систем залпового огня были поселок городского типа Тёткино и село Попово-Лежачи в Глушковском районе Курской области, а также села Безымено Грайворонского района Белгородской области. 18 и 19 мая ВСУ обстреливали Алексеевку и Теткино в Курской области и село Солохи в Белгородской, добавили в СК.