Около 60 домов в белгородском селе Солохи требуется восстановить после обстрелов

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Восстановительные работы в подвергшемся очередному обстрелу с украинской стороны селе Солохи Белгородского района Белгородской области возобновят после стабилизации ситуации, в ремонте нуждаются около 60 домов, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Пока принято решение приостановить основные работы на два-три дня, до стабилизации ситуации в селе. Сейчас в селе идет восстановление поврежденной линии электропередачи", - написал глава региона в телеграм-канале в четверг.

Он уточнил, что 18 мая снаряды повредили 19 домовладений, из которых 14 повторно.

"В общей сложности восстановительные работы необходимо будет провести в 59 домах. Подрядная организация уже выполнила временные перекрытия разбитых окон и кровли", - сообщил Гладков.

Очередной обстрел села Солохи Белгородского района с украинской стороны произошел 18 мая. Сообщалось об одном пострадавшем, повреждении шесть домовладений, одного легкового автомобиля и линии электропередачи.

Ранее обстрел села Солохи произошел 11 мая. В результате обстрела погиб 18-летний молодой человек, еще семеро получили ранения.

Также были повреждены 17 жилых домов и шесть автомобилей. Кроме того, выбиты окна в школе, почтовом отделении и магазине.

СКР возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, пп. "а", "е", "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ, пп. "е", "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц общеопасным способом; убийство).

Приграничные с Украиной села Белгородской области с 24 февраля неоднократно подвергались обстрелам с украинской стороны.